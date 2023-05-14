Главный тренер ЦСКА Фёдоров: седьмые матчи не дают мне покоя

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о большом количестве седьмых матчей в плей-офф у армейцев.

«Эти седьмые матчи мне не дают покоя. Потому что в двух сериях мы вели 3-1, и в финальной тоже, а потом доводили серии до крайности. Да, я очень благодарен игрокам, что в этих седьмых матчах они отдавали всех себя на льду, они доставали последние эмоции и силы и играли правильно в ключевых ситуациях. Но почему мы доводили дело до них? Технически, по-хоккейному это неправильно. Потому что каждый лишний матч — это наше здоровье, здоровье наших родных и близких. Я им честно всегда это говорю. Серию нелегко закрывать, вопросов нет. Но у нас каждый раз было всё, чтобы это сделать — и мастерство, и характер, и желание», — цитирует Фёдорова «КП Спорт».

Напомним, Фёдоров был назван одним из трёх претендентов на приз лучшему главному тренеру прошедшего сезона КХЛ.