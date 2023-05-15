Коннор Макдэвид — первый игрок, набравший 20 очков в нынешнем плей-офф НХЛ

В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре второй период, гости ведут со счётом 3:2.

На 56-й секунде матча канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и сравнял счёт в игре. В активе канадского нападающего теперь восемь голов и 12 результативных передач в нынешнем плей-офф НХЛ. Таким образом, он стал первым игроком, набравшим 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, в 82-х матчах регулярного сезона канадский хоккеист забил 64 гола и стал автором 89-ти результативных передач.