«Сезон прошёл впустую». Драйзайтль — о вылете из Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итог сезона для «нефтяников» после вылета во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегас Голден Найтс».

«Это больно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда мы начинаем сезон, то все нацелены на победу. Это похоже на провал или на то, что сезон прошёл впустую», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор в своём «твиттере».

Драйзайтль в плей-офф провёл 12 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.