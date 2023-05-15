«Вегас» в четвёртый раз за шесть сезонов существования вышел в финал Западной конференции
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в серии и вышел в четвёрку лучших команд НХЛ текущего сезона.
За шесть сезонов существования «рыцари» вышли в финал Западной конференции в четвёртый раз. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Голден Найтс» повторили достижение «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», которые также выходили в полуфинал Кубка Стэнли четыре раза за первые шесть сезонов.
В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.
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