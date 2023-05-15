Финляндия — Швеция: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 мая, состоится матч группы А, в котором хозяева турнира — сборная Финляндии — встретятся со сборной Швеции. Матч пройдёт в Тампере на «Нокиа-Арене». Встреча начнётся в 20:20 мск.

Трансляция матча будет вестись на телеканалах «Матч ТВ» (с 21:15), «Матч! Страна».

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Финляндия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды на чемпионатах мира встречались между собой в 2022 году. Тогда победила шведская сборная по буллитам со счётом 3:2. В первых двух матчах Финляндия проиграла США 1:4 и была сильнее Германии — 4:3. Шведы в первом матче победили немцев 1:0, во втором разгромили сборную Австрии 5:0.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.