Казахстан впервые проиграл, две сборные отказываются пропускать. Итоги дня ЧМ по хоккею

14 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл второй день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных сегодня матчей.
Венгры последний раз играли в элите в 2016 году и тогда покорили петербургских болельщиков своей самоотверженностью и смелостью биться с любым соперником, несмотря на разницу в классе. Вот и сегодня команда Кевина Константина застала американцев врасплох и даже недолго вела 1:0 благодаря голу Иштвана Шофрона – пока что за Венгрию забивает только он.
Затем всё вернулось на круги своя – уже на первый перерыв звёздно-полосатые уходили, ведя в счёте, во втором периоде забили ещё пару голов, а в третьем завершили разгром. Рокко Гримальди набрал 3 (1+2) очка, дубль на счету у Ника Бонино, ещё по голу забили Каттер Готье, Коннор Мэки и братья Таки.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
Медленно запрягала сегодня и другая североамериканская сборная – Канады. Нападающий «Амура» Ян Дрозг за 10 секунд реализовали удаление Милана Лучича на четвёртой минуте, и остаток периода словенцы мужественно охраняли зыбкое преимущество. Во втором периоде класс «кленовых листьев» взял своё, и они забросили три шайбы. Лучич исправился за своё удаление, тоже реализовав большинство.
В третьем периоде соперники организовали ещё три гола, причём уложились всего в 71 секунду! Едва Джек Макбэйн сделал счёт 5:1, Дрозг оформил дубль. Канадский защитник Маккензи Уигар возглавил гонку бомбардиров турнира – после двух матчей на его счету уже 6 (2+4) очков.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
Во втором матче в группе А не на шутку зарубились французы с датчанами. Обе команды уже успели одержать по победе, и на фоне неудач Германии на старте турнира они могут побороться за выход в четвертьфинал. Датчане дважды вели в счёте – сначала 2:0, потом 3:2, но французы дважды отыгрывались по ходу второго периода, однако сами выйти вперёд так и не смогли.
Встреча закончилась в овертайме голом датчан в формате «четыре на три» после удаления Флорьяна Шакиашвили. Большинство команды Хайнца Элерса показывает сумасшедшую статистику – три реализации сегодня и пять с 10 попыток за два матча. На данный момент это лучший показатель на турнире.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
Швейцария остаётся единственной командой в группе В, ещё ни разу не пропустившей гол на этом ЧМ, и впервые с 1939 года начала турнир с двух шат-аутов. После разгрома Словении со счётом 7:0 подопечные Патрика Фишера засушили и Норвегию, правда, куда более скромно – 3:0. Норвежцы за первую половину матча нанесли всего два броска – столько же, сколько за это время швейцарцы забили голов (а ещё одну их шайбу отменили после челленджа).
Во второй половине игры Норвегия добавила, чему поспособствовали и три удаления соперника подряд, но расколдовать ворота Роберта Майера так и не смогла. Окончательный счёт установил Нино Нидеррайтер голом в пустые ворота.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
В вечерней части игрового дня шведы продолжают заочное соперничество со швейцарцами – кто дольше сохранит свои ворота сухими. В отличие от матча с Германией, в котором «Тре Крунур» не могли забить больше двух периодов, сегодня шведы удачно начали, открыв счёт уже на четвёртой минуте. Следующей шайбы пришлось ждать довольно долго, но в итоге Швеция одержала более чем убедительную победу.
Среди прочих первым голом за национальную команду отметился 18-летний нападающий Лео Карлссон, а 20-летний вратарь Йеспер Валльстедт в дебюте на чемпионатах мира оформил «сухарь», отразив все 18 бросков.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
Чехи выиграли второй матч подряд, но, несмотря на итоговый счёт, Казахстан прилично потрепал им нервы. Пропустив дважды в первом периоде, во втором подопечные Галыма Мамбеталиева пустились в погоню – здорово действовал вратарь Андрей Шутов, сохраняя свою команду в игре (он и буллит потащил), а гол Максима Мухаметова внёс интригу. Казахстанцы могли забивать ещё, но не сложилось, а уже в третьем периоде чехи окончательно оторвались от соперника, забросив ещё трижды. Казахстан впервые проиграл на этом турнире.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.
Матчи 15 мая
- 14 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:21
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:53
-
19:29
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:18
-
17:51
-
17:34
-
17:08
-
16:53
-
16:41
-
16:27
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
13:55