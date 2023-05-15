Казахстан впервые проиграл, две сборные отказываются пропускать. Итоги дня ЧМ по хоккею

Швейцария впервые с 1939 года начала турнир с двух «сухарей», Канада и США добились очередных побед.

14 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл второй день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных сегодня матчей.

Венгры последний раз играли в элите в 2016 году и тогда покорили петербургских болельщиков своей самоотверженностью и смелостью биться с любым соперником, несмотря на разницу в классе. Вот и сегодня команда Кевина Константина застала американцев врасплох и даже недолго вела 1:0 благодаря голу Иштвана Шофрона – пока что за Венгрию забивает только он.

Затем всё вернулось на круги своя – уже на первый перерыв звёздно-полосатые уходили, ведя в счёте, во втором периоде забили ещё пару голов, а в третьем завершили разгром. Рокко Гримальди набрал 3 (1+2) очка, дубль на счету у Ника Бонино, ещё по голу забили Каттер Готье, Коннор Мэки и братья Таки.

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Медленно запрягала сегодня и другая североамериканская сборная – Канады. Нападающий «Амура» Ян Дрозг за 10 секунд реализовали удаление Милана Лучича на четвёртой минуте, и остаток периода словенцы мужественно охраняли зыбкое преимущество. Во втором периоде класс «кленовых листьев» взял своё, и они забросили три шайбы. Лучич исправился за своё удаление, тоже реализовав большинство.

В третьем периоде соперники организовали ещё три гола, причём уложились всего в 71 секунду! Едва Джек Макбэйн сделал счёт 5:1, Дрозг оформил дубль. Канадский защитник Маккензи Уигар возглавил гонку бомбардиров турнира – после двух матчей на его счету уже 6 (2+4) очков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Во втором матче в группе А не на шутку зарубились французы с датчанами. Обе команды уже успели одержать по победе, и на фоне неудач Германии на старте турнира они могут побороться за выход в четвертьфинал. Датчане дважды вели в счёте – сначала 2:0, потом 3:2, но французы дважды отыгрывались по ходу второго периода, однако сами выйти вперёд так и не смогли.

Встреча закончилась в овертайме голом датчан в формате «четыре на три» после удаления Флорьяна Шакиашвили. Большинство команды Хайнца Элерса показывает сумасшедшую статистику – три реализации сегодня и пять с 10 попыток за два матча. На данный момент это лучший показатель на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Швейцария остаётся единственной командой в группе В, ещё ни разу не пропустившей гол на этом ЧМ, и впервые с 1939 года начала турнир с двух шат-аутов. После разгрома Словении со счётом 7:0 подопечные Патрика Фишера засушили и Норвегию, правда, куда более скромно – 3:0. Норвежцы за первую половину матча нанесли всего два броска – столько же, сколько за это время швейцарцы забили голов (а ещё одну их шайбу отменили после челленджа).

Во второй половине игры Норвегия добавила, чему поспособствовали и три удаления соперника подряд, но расколдовать ворота Роберта Майера так и не смогла. Окончательный счёт установил Нино Нидеррайтер голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

В вечерней части игрового дня шведы продолжают заочное соперничество со швейцарцами – кто дольше сохранит свои ворота сухими. В отличие от матча с Германией, в котором «Тре Крунур» не могли забить больше двух периодов, сегодня шведы удачно начали, открыв счёт уже на четвёртой минуте. Следующей шайбы пришлось ждать довольно долго, но в итоге Швеция одержала более чем убедительную победу.

Среди прочих первым голом за национальную команду отметился 18-летний нападающий Лео Карлссон, а 20-летний вратарь Йеспер Валльстедт в дебюте на чемпионатах мира оформил «сухарь», отразив все 18 бросков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Чехи выиграли второй матч подряд, но, несмотря на итоговый счёт, Казахстан прилично потрепал им нервы. Пропустив дважды в первом периоде, во втором подопечные Галыма Мамбеталиева пустились в погоню – здорово действовал вратарь Андрей Шутов, сохраняя свою команду в игре (он и буллит потащил), а гол Максима Мухаметова внёс интригу. Казахстанцы могли забивать ещё, но не сложилось, а уже в третьем периоде чехи окончательно оторвались от соперника, забросив ещё трижды. Казахстан впервые проиграл на этом турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Матчи 15 мая

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Германия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Словакия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Финляндия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2