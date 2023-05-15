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Игровой день ЧМ по хоккею 14 мая: результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Казахстан впервые проиграл, две сборные отказываются пропускать. Итоги дня ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня ЧМ по хоккею за 14 мая
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Швейцария впервые с 1939 года начала турнир с двух «сухарей», Канада и США добились очередных побед.

14 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл второй день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных сегодня матчей.

ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
США
Окончен
7 : 1
Венгрия
0:1 Шофрон (Сабо, Барталиш) – 04:07   1:1 Так (Гримальди) – 06:16   2:1 Бонино (Гримальди) – 18:38   3:1 Бонино (Гарланд, Перунович) – 23:29 (pp)   4:1 Готье (Коронато, Хатсон) – 33:39   5:1 Мэки (Эйссимонт, Гарланд) – 41:23   6:1 Гримальди – 44:04   7:1 Так – 56:57

Венгры последний раз играли в элите в 2016 году и тогда покорили петербургских болельщиков своей самоотверженностью и смелостью биться с любым соперником, несмотря на разницу в классе. Вот и сегодня команда Кевина Константина застала американцев врасплох и даже недолго вела 1:0 благодаря голу Иштвана Шофрона – пока что за Венгрию забивает только он.

Американцы «проспали» начало:
«Они застали нас врасплох». Форвард США — о начале матча с Венгрией

Затем всё вернулось на круги своя – уже на первый перерыв звёздно-полосатые уходили, ведя в счёте, во втором периоде забили ещё пару голов, а в третьем завершили разгром. Рокко Гримальди набрал 3 (1+2) очка, дубль на счету у Ника Бонино, ещё по голу забили Каттер Готье, Коннор Мэки и братья Таки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 5
Канада
1:0 Дрозг (Еглич, Верлич) – 03:50 (pp)   1:1 Карконе (Уигар, Макбэйн) – 21:13   1:2 Жозеф (Тоффоли, Фантилли) – 27:31   1:3 Лучич (Гласс, Уигар) – 38:46 (pp)   1:4 Уигар (Тоффоли, Миддлтон) – 53:59   1:5 Макбэйн (Карконе, Нейборс) – 54:50   2:5 Дрозг (Ограеншек, Грегорц) – 55:10

Медленно запрягала сегодня и другая североамериканская сборная – Канады. Нападающий «Амура» Ян Дрозг за 10 секунд реализовали удаление Милана Лучича на четвёртой минуте, и остаток периода словенцы мужественно охраняли зыбкое преимущество. Во втором периоде класс «кленовых листьев» взял своё, и они забросили три шайбы. Лучич исправился за своё удаление, тоже реализовав большинство.

В третьем периоде соперники организовали ещё три гола, причём уложились всего в 71 секунду! Едва Джек Макбэйн сделал счёт 5:1, Дрозг оформил дубль. Канадский защитник Маккензи Уигар возглавил гонку бомбардиров турнира – после двух матчей на его счету уже 6 (2+4) очков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Франция
Окончен
3 : 4
ОТ
Дания
0:1 Элерс (Лауридсен, Йенсен) – 08:27 (pp)   0:2 Бёдкер (Йенсен, Бау) – 18:03 (pp)   1:2 Леклер (Реш, Будон) – 25:48   2:2 Реш – 28:29   2:3 Олесен – 30:34   3:3 Аддамо (Боск, Галле) – 39:31   3:4 Русселль (Лауридсен, Элерс) – 61:43 (pp)

Во втором матче в группе А не на шутку зарубились французы с датчанами. Обе команды уже успели одержать по победе, и на фоне неудач Германии на старте турнира они могут побороться за выход в четвертьфинал. Датчане дважды вели в счёте – сначала 2:0, потом 3:2, но французы дважды отыгрывались по ходу второго периода, однако сами выйти вперёд так и не смогли.

Встреча закончилась в овертайме голом датчан в формате «четыре на три» после удаления Флорьяна Шакиашвили. Большинство команды Хайнца Элерса показывает сумасшедшую статистику – три реализации сегодня и пять с 10 попыток за два матча. На данный момент это лучший показатель на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
14 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 3
Швейцария
0:1 Симьон (Миранда, Глаузер) – 08:13   0:2 Глаузер (Миранда, Симьон) – 19:28   0:3 Нидеррайтер (Берчи, Ричард) – 57:46

Швейцария остаётся единственной командой в группе В, ещё ни разу не пропустившей гол на этом ЧМ, и впервые с 1939 года начала турнир с двух шат-аутов. После разгрома Словении со счётом 7:0 подопечные Патрика Фишера засушили и Норвегию, правда, куда более скромно – 3:0. Норвежцы за первую половину матча нанесли всего два броска – столько же, сколько за это время швейцарцы забили голов (а ещё одну их шайбу отменили после челленджа).

Это к швейцарцам ещё несколько звёзд не подъехали, а они уже лидируют в группе:
Звёзды едут на ЧМ. Шведы ждут второго Нюландера, Швейцария — целый десант из НХЛ
Звёзды едут на ЧМ. Шведы ждут второго Нюландера, Швейцария — целый десант из НХЛ

Во второй половине игры Норвегия добавила, чему поспособствовали и три удаления соперника подряд, но расколдовать ворота Роберта Майера так и не смогла. Окончательный счёт установил Нино Нидеррайтер голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 0
Австрия
1:0 Линдхольм (Берггрен, Пудас) – 03:43   2:0 Сёренсен (де ла Роуз, Тёммернес) – 26:04   3:0 Немет (Петерссон, Линдхольм) – 38:16   4:0 Карлссон (Рэймонд, Нюландер) – 51:18   5:0 Эверберг (Бенгтссон, Немет) – 53:42

В вечерней части игрового дня шведы продолжают заочное соперничество со швейцарцами – кто дольше сохранит свои ворота сухими. В отличие от матча с Германией, в котором «Тре Крунур» не могли забить больше двух периодов, сегодня шведы удачно начали, открыв счёт уже на четвёртой минуте. Следующей шайбы пришлось ждать довольно долго, но в итоге Швеция одержала более чем убедительную победу.

Среди прочих первым голом за национальную команду отметился 18-летний нападающий Лео Карлссон, а 20-летний вратарь Йеспер Валльстедт в дебюте на чемпионатах мира оформил «сухарь», отразив все 18 бросков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
14 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
5 : 1
Казахстан
1:0 Зборжил (Соботка, Седлак) – 08:48   2:0 Кубалик (Кемпны, Седлак) – 15:25 (pp)   2:1 Мухаметов (Муратов, Кайыржан) – 31:18   3:1 Седлак (Томашек) – 41:06   4:1 Коштялек (Червенка, Шпачек) – 45:46 (pp)   5:1 Кубалик (Шпачек, Коштялек) – 58:59 (pp)

Чехи выиграли второй матч подряд, но, несмотря на итоговый счёт, Казахстан прилично потрепал им нервы. Пропустив дважды в первом периоде, во втором подопечные Галыма Мамбеталиева пустились в погоню – здорово действовал вратарь Андрей Шутов, сохраняя свою команду в игре (он и буллит потащил), а гол Максима Мухаметова внёс интригу. Казахстанцы могли забивать ещё, но не сложилось, а уже в третьем периоде чехи окончательно оторвались от соперника, забросив ещё трижды. Казахстан впервые проиграл на этом турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Но одна важная победа у Казахстана уже в кармане:
Браво, Казахстан! Его заранее списали, а он начал ЧМ с важнейшей победы
Браво, Казахстан! Его заранее списали, а он начал ЧМ с важнейшей победы
Турнирная таблица ЧМ по хоккею

Матчи 15 мая

ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Германия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Чехия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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