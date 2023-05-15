Главный тренер «Эдмонтона» прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт рассказал о поражении в шестом матче розыгрыша Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Очевидно, наша команда очень разочарована тем, что не достигла цели, которая заключалась в том, чтобы довести эту серию до седьмой игры. Наши игроки приложили усилия, они боролись до самого конца и пытались сравнять счёт. В итоге всё сложилось не в нашу пользу, но я не могу винить игроков, они старались. В нашей игре были моменты, когда мы знали, что могли бы быть лучше», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.
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