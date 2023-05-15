Макдэвид — о вылете из плей-офф НХЛ: мы должны пройти через это, чтобы победить в будущем

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет «нефтяников» в полуфинальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегас Голден Найтс».

«Очевидно, это не то, что ты хочешь чувствовать. Тем не менее я думаю, что мы должны пройти через такое, чтобы победить в будущем. Будем надеяться, что это последний вылет перед победой в Кубке Стэнли», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Макдэвид в игре с «Вегасом» забросил шайбу и стал первым игроком, набравшим 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету 8 шайб и 12 результативных передач в 12 встречах плей-офф НХЛ.

В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.