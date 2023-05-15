Защитник «Локомотива»: Мисюль — характерный хоккеист, он сможет закрепиться в НХЛ
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил игру игрока обороны Даниила Мисюля, который перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Он провёл очень хороший сезон. Мы с ним друзья, мне очень нравилось с ним играть, я получал от этого удовольствие. Он характерный хоккеист, здорово играет в обороне, хорош в силовой игре. Мне кажется, он сможет закрепиться в НХЛ, я желаю ему успеха, всё в его руках», — сказал Елесин в интервью ТАСС.
Мисюль в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за «Локомотив» провёл в регулярке и плей-офф 67 матчей, в которых набрал 8 (0+8) результативных баллов. Даниил был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером.
«Локомотив» в плей-офф КХЛ уступил в серии ЦСКА со счётом 3-4.
Большое эксклюзивное интервью Мисюля «Чемпионату»:
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