Защитник «Локомотива»: Мисюль — характерный хоккеист, он сможет закрепиться в НХЛ

Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил игру игрока обороны Даниила Мисюля, который перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Он провёл очень хороший сезон. Мы с ним друзья, мне очень нравилось с ним играть, я получал от этого удовольствие. Он характерный хоккеист, здорово играет в обороне, хорош в силовой игре. Мне кажется, он сможет закрепиться в НХЛ, я желаю ему успеха, всё в его руках», — сказал Елесин в интервью ТАСС.

Мисюль в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за «Локомотив» провёл в регулярке и плей-офф 67 матчей, в которых набрал 8 (0+8) результативных баллов. Даниил был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером.

«Локомотив» в плей-офф КХЛ уступил в серии ЦСКА со счётом 3-4.