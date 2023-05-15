Нападающий Григоренко: у ЦСКА чемпионское окно ещё лет десять

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал про большое количество седьмых матчей в плей-офф у армейцев и прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что «чемпионское окно москвичей закрывается».

«Седьмые игры — это что-то особенное. Все остальные матчи можно играть спокойно, нет такого психологического давления. В седьмом матче понимаешь, что права на ошибку нет, уже не думаешь о том, как выиграть и забить, думаешь, как не проиграть. Каждый выходит с мыслью: «Я сегодня не ошибусь, и мы сегодня не проиграем». Мы выходим на седьмые игры и реально готовы терпеть хоть десять овертаймов.

Можно согласиться с Ротенбергом про «чемпионское окно ЦСКА»? Нет. По-моему, средний возраст нашей команды в плей-офф был меньше, чем у СКА. Не знаю, почему он так сказал. У нас состав, насколько я знаю, сохранится на следующий сезон. Все ребята в отличном хоккейном возрасте. Самый взрослый игрок — Серёга Плотников. Ему всего 32 года. Саня Попов до 40 лет играл. Если по Саше ориентироваться, то у нас окно ещё лет десять (смеётся)», — сказал Григоренко в интервью Sport24.

28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков. Михаил был признан самым ценным игроком прошедшего сезона плей-офф КХЛ.