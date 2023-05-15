На чемпионате мира установлен рекорд по продажам билетов на отдельные матчи

В первый день чемпионата мира по хоккею, 12 мая, был установлен новый рекорд продажи билетов на отдельные матчи — за один день организаторам удалось продать 3300 билетов, сообщает Delfi.lv со ссылкой на главу оргкомитета ЧМ-2023 Эдгарса Бунциса.

Стоячие места на матч Словения — Швейцария поступили в продажу 12 мая и были распроданы за 15 минут, сообщил Бунцис.

По словам главы оргкомитета, за последнюю неделю билеты продавались довольно активно — в среднем по 2000 билетов в день. Матчи сборной Латвии остаются самыми популярными среди болельщиков, но матчи сборных Чехии, Словакии и Швейцарии также вызывают интерес. При этом если чехи и словаки более-менее равномерно покупают билеты на разные игры, то швейцарцы сделали акцент на матчи, которые намечены на выходные.

Ранее глава оргкомитета ЧМ-2023 в Риге сообщил, что организаторы несут серьёзные потери из-за плохой статистики продажи билетов. По словам Бунциса, на 1 мая на матчи чемпионата мира в Риге было продано менее 50% билетов, а потери организаторов без государственной поддержки оценивались в 1,5 млн евро.