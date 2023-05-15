Генменеджер «Ак Барса»: иностранных специалистов на пост главного тренера не рассматриваем

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации с главным тренером казанцев.

«Мы сделали предложение Зинэтуле Хайдяровичу, но пока не торопимся с решением по главному тренеру. Сейчас пусть он отдохнёт, взвесит все «за» и «против». Возможно, в июне встретимся с ним и переговорим на свежую голову. Сейчас много эмоций, накопилась усталость, можно наломать дров.

Раньше июня новостей по главному тренеру ждать не стоит? Да, ясность появится не раньше начала лета.

Если ждать ответа слишком долго, то можно потерять другие варианты? У нас есть видение тренерского рынка. На этот случай есть план Б. Мы понимаем, как может развиваться ситуация. Иностранных специалистов мы не рассматриваем.

Неопределённость с главным тренером сейчас мешает вести переговоры с потенциальными новичками? Нет. Игроки общаются между собой, видят, какое в Казани отношение к ним, какие созданы условия для развития. Амбиции у нашего клуба всегда чемпионские», — сказал Валиуллин в интервью «БИЗНЕС Online».