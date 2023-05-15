Григоренко — о серии со СКА: сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о волевом характере армейцев.

«Могли неважно начать игру, ничего особо не показывать, а потом включиться и за несколько минут сделать результат? Возьмём пятый матч со СКА. Начали с 0:2, первые 12 минут был просто ужас. Честно говоря, сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют. В итоге получилось вовремя забить — Светлаков реализовал наш первый голевой момент. При счёте 1:2 сразу подумали: «Не всё так плохо, ещё одну забьём, и уже неважно, как играем». В итоге так и получилось. При ужасной игре сделали ничью. Всегда есть понимание, что будут голевые моменты. У нас достаточно мастеровитая команда, ребята могут исполнить и забить.

Никогда не было паники в раздевалке, не было ощущения, что всё, конец? Такого не может быть. Возможно, у кого-то в голове присутствуют такие мысли, но вслух никто такое не произносит. Мы всегда играем с пониманием, что моменты будут, можно будет забить. В плей-офф серия до четырёх побед, так что даже если сегодня проиграем, то ещё не конец», — сказал Григоренко в интервью Sport24.

Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА в первых двух сериях с «Северсталью» и «Локомотивом» одержал победы в семи матчах. В полуфинале плей-офф КХЛ армейцы победили СКА 4-2 в серии. В финале вновь было семь матчей, армейцы победили «Ак Барс».