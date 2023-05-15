Экс-форвард «Ак Барса» и «Автомобилиста» Кормье подписал контракт с немецкой командой

Клуб Немецкой хоккейной лиги «Айсберен Берлин» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с канадским нападающим Патрисом Кормье. 32-летний хоккеист подписал годичный контракт и будет выступать за новую команду в джерси с 28-м номером.

Два прошедших сезона Кормье провёл в составе «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге, а ранее также выступал за «Ак Барс» и «Барыс». В минувшей кампании Кормье в 55 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф канадец провёл семь матчей и набрал 2 (0+2) очка с показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ Патрис Кормье принял участие в 292 матчах, в которых записал на свой счёт 128 (53+75) очков с показателем полезности «+45».