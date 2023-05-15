Драйзайтль в последних 4 матчах плей-офф набрал лишь 1 очко с показателем полезности «-7»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль неудачно провёл четыре последних игры серии с «Вегас Голден Найтс» (2-4) во втором раунде плей-офф Западной конференции Кубка Стэнли. 27-летний немецкий хоккеист сумел набрать в четырёх встречах лишь 1 (0+1) очко с показателем полезности «-7». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
В плей-офф Кубка Стэнли сезона-2022/2023 на счету Драйзайтля участие в 12 матчах, в которых он набрал 18 (13+5) очков. «Эдмонтон» в первом раунде в шести матчах одолел «Лос-Анджелес Кингз» (4-2), а затем с таким же счётом проиграл серию «Голден Найтс».
В финале Западной конференции «Вегас» сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» (3-3).
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