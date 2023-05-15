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Игроки «Нью-Джерси» Хишир и Зигенталер сыграют за Швейцарию на ЧМ-2023

Нападающий и капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир и защитник команды Йонас Зигенталер прибудут в расположение сборной Швейцарии на чемпионате мира. Об этом сообщают Swiss Hockey News.

Напомним, «Нью-Джерси» вылетел во втором раунде Восточной конференции Кубка Стэнли, проиграв «Каролине Харрикейнз» (1-4). В первом раунде «Дэвилз» прошли «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи матчах.

В нынешнем сезоне 24-летний Хишир принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 80 (31+49) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 7 (1+6) очков в 12 матчах.

26-летний Зигенталер отметился 21 (4+17) набранным очком в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету защитника 3 (1+2) очка в 11 встречах.

Сборная Швейцарии в двух стартовых турах чемпионата мира обыграла Словению (7:0) и Норвегию (3:0).