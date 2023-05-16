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Голкипер Скиннер: в «Эдмонтоне» собралась особенная команда, но я не смог ей помочь

Голкипер Скиннер: в «Эдмонтоне» собралась особенная команда, но я не смог ей помочь
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался о своей игре в плей-офф Кубка Стэнли.

Канадский вратарь пропустил четыре шайбы в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:5, 2-4), который оказался последним для его команды в нынешнем сезоне НХЛ. В этом матче он отразил 13 из 17 бросков и был заменён на Джека Кэмпбелла перед третьим периодом. Также Скиннер был заменён и в ходе пятой игры серии с «Голден Найтс» (3:4). Тогда вратарь также пропустил четыре шайбы к середине второго периода, отбив 18 из 22 бросков.

«Я должен был сыграть лучше. Меня много раз меняли по ходу матчей. Это тяжело принять. У нас собралась особенная команда. И у меня был шанс помочь этой команде. Но я не смог это сделать. Это часть пути. Это часть моей истории», – цитирует Скиннера The Athletic.

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