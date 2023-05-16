Эмоции игроков «Далласа» после финальной сирены в седьмом матче серии с «Сиэтлом»

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

После финальной сирены игроки «Далласа» бросились ликовать и праздновать выход в полуфинал Кубка Стэнли.

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В 1/2 финала турнира соперником «Далласа» будет «Вегас», который на стадии четвертьфинала оказался сильнее «Эдмонтона». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию Кубка Стэнли разыграют «Каролина» и «Флорида».

Напомним, в следующий раунд плей-офф в общей сложности прошло лишь четыре российских хоккеиста, которые выступают за каждую из команд-полуфиналистов.