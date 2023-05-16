Бобровский: стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признался, что старается концентрироваться лишь на вещах, которые происходят с ним прямо сейчас, а не заглядывать в далёкое будущее.

«Сейчас я действительно стараюсь не мыслить масштабно. Необходимо оставаться в моменте, концентрироваться и сосредотачиваться на нём. Не нужно думать о том, что произойдёт или произошло», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

34-летний Бобровский вместе с «Пантерз» сыграет в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч в их противостоянии состоится 19 мая.

В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.