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Бобровский: стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте

Бобровский: стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признался, что старается концентрироваться лишь на вещах, которые происходят с ним прямо сейчас, а не заглядывать в далёкое будущее.

«Сейчас я действительно стараюсь не мыслить масштабно. Необходимо оставаться в моменте, концентрироваться и сосредотачиваться на нём. Не нужно думать о том, что произойдёт или произошло», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

34-летний Бобровский вместе с «Пантерз» сыграет в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч в их противостоянии состоится 19 мая.

В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.

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