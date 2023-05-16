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Сергей Бобровский не поскупился на слова благодарности в адрес хоккеистов «Флориды»

Сергей Бобровский не поскупился на слова благодарности в адрес хоккеистов «Флориды»
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский адресовал слова благодарности хоккеистам своей команды.

«Наслаждаюсь моментом с ребятами. Для меня большая честь сражаться с этими парнями плечом к плечу в плей-офф, преодолевать все эти овертаймы, невзгоды, попадающиеся на пути. Для меня большая привилегия наслаждаться моментами с этими парнями», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

34-летний Сергей Бобровский вместе с «Флоридой Пантерз» сыграет в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч в их противостоянии состоится 19 мая.

В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.

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