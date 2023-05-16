Sportbladet: игроки «Торонто» Нюландер и Лильегрен присоединятся к сборной Швеции на ЧМ
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Портал Sportbladet сообщает, что игроки «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер и Тимоти Лильегрен присоединятся к сборной Швеции на чемпионате мира. Игроки вылетят из Канады сегодня вечером, либо завтра утром.
Сообщается, что защитники Йоэль Перссон и Кристиан Фолин выведены из состава шведской сборной.
27-летний Нюландер сыграл за «Торонто» в регулярке 82 игры, в которых забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 87 очков. В плей-офф на счету Вильяма 10 (4+6) результативных баллов в 11 встречах.
24-летний Лильегрен провёл в регулярном сезоне 67 матчей, в которых отметился 18 (6+12) очками.
Сборная Швеции после трёх матчей набрала 8 очков и занимает третью строчку в группе «А».
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