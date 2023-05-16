Макдэвид: у «Эдмонтона» есть прогресс, может, сейчас это не ощущается, но это так

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о прогрессе канадского клуба, несмотря на вылет во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«У «Эдмонтона» есть прогресс, может, сейчас это не ощущается, но это так. Мы стали лучше по сравнению с прошлым годом и действительно получили больше опыта», — приводит слова Макдэвида журналист Марк Спектор в своём «твиттере».

Напомним, Макдэвид в игре с «Вегас Голден Найтс» забросил шайбу и стал первым игроком, набравшим 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету восемь шайб и 12 результативных передач в 12 встречах плей-офф НХЛ.

«Нефтяники» в полуфинале Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4 в серии.