Макдэвид: у «Эдмонтона» есть прогресс, может, сейчас это не ощущается, но это так
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о прогрессе канадского клуба, несмотря на вылет во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«У «Эдмонтона» есть прогресс, может, сейчас это не ощущается, но это так. Мы стали лучше по сравнению с прошлым годом и действительно получили больше опыта», — приводит слова Макдэвида журналист Марк Спектор в своём «твиттере».
Напомним, Макдэвид в игре с «Вегас Голден Найтс» забросил шайбу и стал первым игроком, набравшим 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету восемь шайб и 12 результативных передач в 12 встречах плей-офф НХЛ.
«Нефтяники» в полуфинале Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4 в серии.
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