Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 16 мая, турнирная таблица
Поделиться
Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился пятый игровой день, который включил в себя четыре встречи.
Группа А
В матче чемпионата мира между сборными Дании и Австрии сильнее оказались датчане со счётом 6:2.
ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 2
Австрия
1:0 Элерс (Йенсен, Лауридсен) – 09:32 1:1 Раффль (Шнайдер, Хайнрих) – 27:15 (pp) 2:1 Андерсен (Огор) – 33:27 3:1 Йенсен (Андерсен, Огор) – 46:37 3:2 Шнайдер (Росси, Майер) – 48:40 4:2 Йенсен (Лауридсен) – 51:46 (pp) 5:2 Лассен (Андерсен) – 53:00 6:2 Русселль (Элерс) – 57:03
В вечерней игре группы А между сборными Франции и Венгрии победу в овертайме одержали венгры со счётом 3:2.
ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
ОТ
Венгрия
1:0 Бертран (Галле, Реш) – 16:28 (pp) 1:1 Штипшиц (Шебёк, Хари) – 19:39 2:1 Будон (Бертран, Бозон) – 29:31 2:2 Галло (Шебёк, Киш) – 33:03 2:3 Барталиш (Эрдей, Хорват) – 61:22
Группа В
В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Словении и Норвегии. Победу со счётом 1:0 одержали норвежцы.
ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Берг-Пёульсен (Йоханнесен, Ольсен) – 14:05
Во втором матче группы В между сборными Швейцарии и Казазхстана разгромную победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.
ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Гайссер (Хас, Миранда) – 04:48 2:0 Херцог (Фора, Риа) – 27:34 3:0 Риа (Ричард, Херцог) – 30:59 4:0 Нидеррайтер (Мальгин, Кукан) – 40:44 (pp) 5:0 Лёффель (Зентелер) – 49:31
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам пяти игровых дней
Комментарии
- 16 мая 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:04
-
22:55
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:11
-
20:52
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:15
-
20:10
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:07
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:09
-
18:00
-
17:47
-
17:32
Партнерский контент