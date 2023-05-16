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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 16 мая, турнирная таблица

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 16 мая, турнирная таблица
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Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился пятый игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А
В матче чемпионата мира между сборными Дании и Австрии сильнее оказались датчане со счётом 6:2.

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 2
Австрия
1:0 Элерс (Йенсен, Лауридсен) – 09:32   1:1 Раффль (Шнайдер, Хайнрих) – 27:15 (pp)   2:1 Андерсен (Огор) – 33:27   3:1 Йенсен (Андерсен, Огор) – 46:37   3:2 Шнайдер (Росси, Майер) – 48:40   4:2 Йенсен (Лауридсен) – 51:46 (pp)   5:2 Лассен (Андерсен) – 53:00   6:2 Русселль (Элерс) – 57:03

В вечерней игре группы А между сборными Франции и Венгрии победу в овертайме одержали венгры со счётом 3:2.

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
ОТ
Венгрия
1:0 Бертран (Галле, Реш) – 16:28 (pp)   1:1 Штипшиц (Шебёк, Хари) – 19:39   2:1 Будон (Бертран, Бозон) – 29:31   2:2 Галло (Шебёк, Киш) – 33:03   2:3 Барталиш (Эрдей, Хорват) – 61:22

Группа В
В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Словении и Норвегии. Победу со счётом 1:0 одержали норвежцы.

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Берг-Пёульсен (Йоханнесен, Ольсен) – 14:05

Во втором матче группы В между сборными Швейцарии и Казазхстана разгромную победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Гайссер (Хас, Миранда) – 04:48   2:0 Херцог (Фора, Риа) – 27:34   3:0 Риа (Ричард, Херцог) – 30:59   4:0 Нидеррайтер (Мальгин, Кукан) – 40:44 (pp)   5:0 Лёффель (Зентелер) – 49:31

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам пяти игровых дней

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
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