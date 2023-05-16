Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 16 мая, турнирная таблица

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился пятый игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В матче чемпионата мира между сборными Дании и Австрии сильнее оказались датчане со счётом 6:2.

В вечерней игре группы А между сборными Франции и Венгрии победу в овертайме одержали венгры со счётом 3:2.

Группа В

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Словении и Норвегии. Победу со счётом 1:0 одержали норвежцы.

Во втором матче группы В между сборными Швейцарии и Казазхстана разгромную победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам пяти игровых дней