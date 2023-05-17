Роман Ротенберг бросил вызов сыграть суперсерию сборной Канады

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил о готовности сразиться в суперсерии со сборной Канады.
«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Белоруссией. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим. Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. Пока мы сыграли суперсерию с белорусами, и она получилась тяжелейшей. Но к новым вызовам мы готовы.
Вы же понимаете, что Канаде не с кем играть. Я постоянно общаюсь с иностранными коллегами. У меня английский язык как родной. Понятно, что русский язык — родной. Но и на английском я говорю очень хорошо. Я вообще знаю три языка.
И вот я общаюсь с коллегами. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за неё.
Вот мне Боб Хартли часто звонит, Дэйв Кинг, Майк Кинэн. И они все говорят, что Россия идёт в правильном направлении. То, что показываем мы, радует тренерский цех в Канаде. Для нас это очень важно.
Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть своё, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», – приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
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