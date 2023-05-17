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«Нужно правильно воспользоваться шансом». Мичков — о своём будущем в составе СКА

«Нужно правильно воспользоваться шансом». Мичков — о своём будущем в составе СКА
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Нападающий Матвей Мичков рассказал о своём будущем в составе питерского СКА и поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ, где по ожиданиям экспертов россиянин будет выбран в первой пятёрке.

«Нужно больше работать над собой, над всеми элементами, которые есть. Нужно прогрессировать, развиваться, и выигрывать конкуренцию, которая везде высокая, особенно в хороших командах. Нужно быть готовым ко всему, готовится, развиваться в два раза больше и быть ко всему готовым. Тренерский штаб думаю заметит это. Нужно правильно воспользоваться шансом, и быть готовым ко всему, что может быть.

Болельщики хотят, чтобы на драфте НХЛ меня выбрал «Вашингтон»? Да, это классно. Но, не всё от меня зависит. Будь как будет. Как судьба распределиться, пускай так и будет. Неважно кто выберет, а важно выкладываться в любой команде. Думаю, сейчас рано задумываться об Америке, я сейчас в России. Сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в СКА, это сейчас моя главная задача. О дальнейших планах оставляю на второй план, главное – проявить себя в России, состояться как игрок ещё лучше, и больше забивать, больше отдавать, приносить пользу команде», — цитирует Мичкова «Белорусский хоккей».

Драфт НХЛ — 2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.

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