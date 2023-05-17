Давыдов: хоккей «России 25» и Беларуси соответствует уровню мирового первенства

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал об уровне хоккея в серии «России 25» и сборной Беларуси и поделился мнением о проходящем в Финляндии и Латвии чемпионате мира.

«Смотрю матчи чемпионата мира и вижу, что впервые за много лет на турнире нет фаворита, ведущие пять-шесть команд — среднего класса и примерно равны. В принципе тот хоккей, который показали «Россия 25» и Беларусь, соответствует уровню мирового первенства.

Считаю Харийса Витолиньша нашим, «динамовским», тренером, поэтому слежу за его сборной Латвии. Она стартовала с двух поражений, но в последней игре в овертайме прошла чехов. Витолиньш — опытный тренер, в роли помощника выигрывал и Кубок Гагарина, и чемпионат мира, и Олимпиаду. Он способен взять ситуацию под контроль.

Фаворит чемпионата? Неплохо стартовали шведы, мне нравится их игровой стиль. Посмотрим, смогут ли они остановить неудобных для них североамериканцев. А вот финны перед сборной Канады в последнее время не тушуются. Они играют дома, поддержка болельщиков на таком турнире — большой плюс. При этом мастерство у всех ведущих команд примерно одинаковое, ярких звёзд не вижу. Поэтому возможны сюрпризы», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сборная «Россия 25» одержала победу в шести из восьми встреч с Беларусью. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и одно — во встрече 15 мая (2:3).