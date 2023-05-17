Тренер «Питтсбурга» Салливан прокомментировал возможное назначение в «Рейнджерс»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан на фоне слухов о его назначении в «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что полностью сосредоточен на работе в своём нынешнем клубе.
«Рейнджерс»? Нет. У меня долгосрочный контракт с «Питтсбург Пингвинз», — приводит слова Салливана журналист Молли Уокер в статье на New York Post.
Напомним, контракт специалиста с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2026/2027.
С тех пор как Жерар Галлан был уволен с поста главного тренера «Рейнджерс», в СМИ появлялась информация об интересе клуба из Нью-Йорка к Салливану. «Пингвинз» не смогли выйти в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2006 года, прервав самую длинную серию попаданий в плей-офф НХЛ (16 лет подряд).
Ранее журналист ESPN Грег Вышински заявлял, что владельцы «Питтсбурга» сожалеют о том, что заключили с Салливаном долгосрочный контракт.
- 17 мая 2023
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