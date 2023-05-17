Голкипер Мифтахов принял квалификационное предложение «Ак Барса»

Голкипер Амир Мифтахов принял квалификационное предложение «Ак Барса» и остаётся в клубе ещё на два года, сообщает пресс-служба казанцев.
23-летний вратарь в минувшем сезоне провёл 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отражённых бросков и четырёх «сухих» матчах. В плей-офф вратарь выходил на лёд в двух встречах, отразив 100% бросков.
Всего Мифтахов провёл за «Ак Барс» 45 игр, одержал 22 победы, отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,18.
В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде под общим 186-м номером. В сезоне-2021/2022 российский вратарь сыграл 22 встречи в АХЛ за клуб «Сиракьюз Кранч».
Амир — серебряный и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира.
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