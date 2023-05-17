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Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира — 2023, сообщает Bild со ссылкой на спортивного директора Федерации хоккея страны Кристиана Кюнаста.

«У нас был подробный разговор с Леоном. Прежде всего мы очень уважаем его выдающееся выступление в «Эдмонтон Ойлерз». После 92 игр в НХЛ, включая две напряжённые серии, ему просто нужно время, чтобы оправиться от травм и восстановиться физически», — заявил Кюнаст.

«Конечно, я был бы очень рад, если бы Леон всё-таки приехал на чемпионат мира. Но я принимаю его решение на все сто процентов. Я ценю его честность и прямоту», — сказал главный тренер сборной Германии Харольд Крайс.

Драйзайтль в регулярке НХЛ сыграл 80 матчей, в которых набрал 128 (52+76) очков. В плей-офф на счету 27-летнего форварда 12 игр и 18 (13+5) результативных баллов.

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