Инсайдер НХЛ назвал трёх претендентов на пост главного тренера «Анахайма»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли назвал трёх основных претендентов на пост главного тренера «Анахайма». Напомним, по окончании прошлого сезона клуб объявил о расставании с главным тренером Далласом Икинсом.
В своей соцсети инсайдер назвал фамилии Эндрю Брюнетта, Спенсера Карбери и Майка Веллуччи. Наиболее вероятным кандидатом называется Брюнетт, который по ходу сезона-2021/2022 стал главным тренером «Флориды» и завоевал с клубом Президентский трофей. Прошедший сезон Брюнетт провёл в составе тренерского штаба «Нью-Джерси».
Прошедший сезон стал уже пятым подряд для «уток» и четвёртым при Икинсе, когда команда не попала в плей-офф. За регулярный чемпионат «Дакс» набрали 58 очков и заняли последнее место в Тихоокеанском дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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