Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал трёх претендентов на пост главного тренера «Анахайма»

Инсайдер НХЛ назвал трёх претендентов на пост главного тренера «Анахайма»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли назвал трёх основных претендентов на пост главного тренера «Анахайма». Напомним, по окончании прошлого сезона клуб объявил о расставании с главным тренером Далласом Икинсом.

В своей соцсети инсайдер назвал фамилии Эндрю Брюнетта, Спенсера Карбери и Майка Веллуччи. Наиболее вероятным кандидатом называется Брюнетт, который по ходу сезона-2021/2022 стал главным тренером «Флориды» и завоевал с клубом Президентский трофей. Прошедший сезон Брюнетт провёл в составе тренерского штаба «Нью-Джерси».

Прошедший сезон стал уже пятым подряд для «уток» и четвёртым при Икинсе, когда команда не попала в плей-офф. За регулярный чемпионат «Дакс» набрали 58 очков и заняли последнее место в Тихоокеанском дивизионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Материалы по теме
«Анахайм» не стал продлевать соглашение с главным тренером Икинсом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023