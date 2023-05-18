Мэр Казани: останется ли Билялетдинов тренировать «Ак Барс»? Конечно
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Мэр Казани Ильсур Метшин на гала-матче суперфинала «Золотой шайбы» ответил на вопрос, продолжит ли главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов тренировать казанский клуб.
«Мы гордимся нашей командой. Они в очередной раз подтвердили свой статус трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Идём за четвёртым.
Останется ли Билялетдинов тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне? Конечно», — приводит слова Метшина «БИЗНЕС Online».
Напомним, контракт со специалистом истёк 30 апреля 2023 года. «Ак Барс» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА в семи встречах со счётом 3-4.
Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб вернётся к переговорам с Билялетдиновым в июне.
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