Мэр Казани: останется ли Билялетдинов тренировать «Ак Барс»? Конечно

Мэр Казани Ильсур Метшин на гала-матче суперфинала «Золотой шайбы» ответил на вопрос, продолжит ли главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов тренировать казанский клуб.

«Мы гордимся нашей командой. Они в очередной раз подтвердили свой статус трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Идём за четвёртым.

Останется ли Билялетдинов тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне? Конечно», — приводит слова Метшина «БИЗНЕС Online».

Напомним, контракт со специалистом истёк 30 апреля 2023 года. «Ак Барс» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА в семи встречах со счётом 3-4.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб вернётся к переговорам с Билялетдиновым в июне.