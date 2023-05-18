Венгрия не нанесла ни одного броска во втором и третьем периодах в матче со Швецией
Поделиться
В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.
Венгерская сборная во втором и третьем периодах не нанесла ни одного броска по воротам шведской национальной команды. В первом периоде было девять бросков по воротам шведского голкипера Йеспера Валльстедта. Статистика по броскам по периодам следующая: 9:15, 0:19, 0:17.
Шведы одержали четвёртую победу подряд и с 11 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы А. Сборная Венгрии с двумя результативными баллами находится на шестом месте в таблице группы А. В следующем матче команда Швеции сыграет со сборной Франции 20 мая. Венгрия встретится со сборной Финляндии 19 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
22:32
-
22:09
-
21:55
-
21:50
-
21:43
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
20:39
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:43
-
19:43
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:12
-
19:08
-
18:51
Партнерский контент