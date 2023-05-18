Венгрия не нанесла ни одного броска во втором и третьем периодах в матче со Швецией

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

Венгерская сборная во втором и третьем периодах не нанесла ни одного броска по воротам шведской национальной команды. В первом периоде было девять бросков по воротам шведского голкипера Йеспера Валльстедта. Статистика по броскам по периодам следующая: 9:15, 0:19, 0:17.

Шведы одержали четвёртую победу подряд и с 11 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице группы А. Сборная Венгрии с двумя результативными баллами находится на шестом месте в таблице группы А. В следующем матче команда Швеции сыграет со сборной Франции 20 мая. Венгрия встретится со сборной Финляндии 19 мая.