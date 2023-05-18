Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 18 мая, турнирная таблица

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 18 мая, турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился седьмой игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Швеция
0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм) – 01:33   0:2 де ла Роуз (Грундстрём) – 05:13 (sh)   1:2 Киш (Барталиш, Гарат) – 07:36   1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин) – 17:50   1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд) – 24:17 (pp)   1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен) – 37:37   1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес) – 38:20   1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес) – 48:48

Во второй встрече группы прошёл матч между сборными Дании и Германии. Победу со счётом 6:4 одержали немцы.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 6
Германия
1:0 Лассен (Лауридсен, Элерс) – 05:39   1:1 Петерка (Висман) – 29:12   1:2 Эль (Мюллер, Зайдер) – 31:08   1:3 Мюллер (Нёбельс, Петерка) – 37:51   2:3 Бау (Крогсгор, Вайсе Матиасен) – 39:37   3:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Андерсен) – 55:01   3:4 Мюллер (Висман, Стаховяк) – 55:21   3:5 Нёбельс (Штурм) – 58:56 (pp)   4:5 Вайсе Матиасен (Лауридсен, Кох) – 59:28 (6x5)   4:6 Штурм – 59:35 (en)

Группа В

В первом матче игрового дня в группе В состоялась встреча между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
6 : 2
Словения
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц) – 07:23   0:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 11:49 (pp)   1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек) – 38:19 (pp)   2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал) – 43:47 (pp)   3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек) – 45:00   4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик) – 51:12   5:2 Кубалик (Зборжил, Червенка) – 57:49   6:2 Флек (Кемпны, Дворжак) – 58:56

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словакии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Словакия
1:0 Зигенталер (Мальгин, Хишир) – 05:07   2:0 Нидеррайтер (Амбюль) – 24:47   2:1 Кудрна (Келемен, Паник) – 25:08   2:2 Регенда (Окульяр, Княжко) – 39:29 (pp)   3:2 Марти (Ричард) – 46:51   4:2 Хас (Миранда, Симьон) – 59:25 (en)

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней.

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
Материалы по теме
20 минут позора Чехии и конец невероятной серии. Итоги дня ЧМ по хоккею
20 минут позора Чехии и конец невероятной серии. Итоги дня ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023