Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 18 мая, турнирная таблица

Сегодня, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился седьмой игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

Во второй встрече группы прошёл матч между сборными Дании и Германии. Победу со счётом 6:4 одержали немцы.

Группа В

В первом матче игрового дня в группе В состоялась встреча между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словакии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней.