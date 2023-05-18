Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 18 мая, турнирная таблица
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Сегодня, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился седьмой игровой день, который включил в себя четыре встречи.
Группа А
В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.
ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Швеция
0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм) – 01:33 0:2 де ла Роуз (Грундстрём) – 05:13 (sh) 1:2 Киш (Барталиш, Гарат) – 07:36 1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин) – 17:50 1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд) – 24:17 (pp) 1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен) – 37:37 1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес) – 38:20 1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес) – 48:48
Во второй встрече группы прошёл матч между сборными Дании и Германии. Победу со счётом 6:4 одержали немцы.
ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 6
Германия
1:0 Лассен (Лауридсен, Элерс) – 05:39 1:1 Петерка (Висман) – 29:12 1:2 Эль (Мюллер, Зайдер) – 31:08 1:3 Мюллер (Нёбельс, Петерка) – 37:51 2:3 Бау (Крогсгор, Вайсе Матиасен) – 39:37 3:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Андерсен) – 55:01 3:4 Мюллер (Висман, Стаховяк) – 55:21 3:5 Нёбельс (Штурм) – 58:56 (pp) 4:5 Вайсе Матиасен (Лауридсен, Кох) – 59:28 (6x5) 4:6 Штурм – 59:35 (en)
Группа В
В первом матче игрового дня в группе В состоялась встреча между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
6 : 2
Словения
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц) – 07:23 0:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 11:49 (pp) 1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек) – 38:19 (pp) 2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал) – 43:47 (pp) 3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек) – 45:00 4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик) – 51:12 5:2 Кубалик (Зборжил, Червенка) – 57:49 6:2 Флек (Кемпны, Дворжак) – 58:56
В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Швейцарии и Словакии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Словакия
1:0 Зигенталер (Мальгин, Хишир) – 05:07 2:0 Нидеррайтер (Амбюль) – 24:47 2:1 Кудрна (Келемен, Паник) – 25:08 2:2 Регенда (Окульяр, Княжко) – 39:29 (pp) 3:2 Марти (Ричард) – 46:51 4:2 Хас (Миранда, Симьон) – 59:25 (en)
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней.
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