Павел Дацюк ответил на вопрос о возможном возвращении в хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк рассказал, что ещё не закончил с игровой карьерой.

«Я с хоккеем не прощаюсь», — приводит слова Дацюка «РИА Новости».

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 2002 года. Член «Тройного золотого клуба».

Павел — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Дацюк — самый возрастной хоккеист, выигравший олимпийское золото (39 лет, 7 месяцев и 5 дней).

Последним клубом, за который играл 44-летний хоккеист, был «Автомобилист».