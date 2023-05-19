Сет Джарвис превзошёл достижение Андрея Свечникова по голам за один плей-офф НХЛ

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис превзошёл достижение одноклубника, российского форварда Андрея Свечникова в Национальной хоккейной лиге.
Канадский игрок отличился в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Флоридой». Сет Джарвис забил гол на 20-й минуте встречи. Таким образом, форвард «Каролины» обогнал Свечникова по голам за один плей-офф НХЛ среди игроков до 21 года, когда-либо выступавших в стане «ураганов» На счету канадского спортсмена теперь пять голов за один плей-офф, россиянин смог забить четыре в 2020 году.
Рекорд принадлежит нападающему Эрику Стаалу, который был установлен в 2006 году (9 голов).
Во втором периоде Джарвис смог также отметился результативной передачей.
Напомним, в эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче идёт овертайм, счёт — 2:2.
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