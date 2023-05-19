Сет Джарвис превзошёл достижение Андрея Свечникова по голам за один плей-офф НХЛ

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис превзошёл достижение одноклубника, российского форварда Андрея Свечникова в Национальной хоккейной лиге.

Канадский игрок отличился в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Флоридой». Сет Джарвис забил гол на 20-й минуте встречи. Таким образом, форвард «Каролины» обогнал Свечникова по голам за один плей-офф НХЛ среди игроков до 21 года, когда-либо выступавших в стане «ураганов» На счету канадского спортсмена теперь пять голов за один плей-офф, россиянин смог забить четыре в 2020 году.

Рекорд принадлежит нападающему Эрику Стаалу, который был установлен в 2006 году (9 голов).

Во втором периоде Джарвис смог также отметился результативной передачей.

Напомним, в эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче идёт овертайм, счёт — 2:2.