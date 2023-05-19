Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На матч ЧМ-2023 принесли футболку с надписью «Россия». Организаторы потребовали её снять

На матч ЧМ-2023 принесли футболку с надписью «Россия». Организаторы потребовали её снять
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера,18 мая, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч сборных Венгрии и Швеции (1:7). Как сообщает Ilta-Sanomat, один из венгерских болельщиков прошёл на трибуны в майке с надписью «Россия».

По словам менеджера по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонена, футболка была с белым низом и поэтому её было трудно отличить от футболок венгерских болельщиков.

«На футболке с белым низом было написано «Россия», но на ней не было логотипа сборной команды», — цитирует Кетонена Ilta-Sanomat.

Сообщается, что служба безопасности арены попросила болельщика снять майку, после чего он сделал это и продолжил просмотр матча.

Напомним, по решению организаторов чемпионата мира в Финляндии и Латвии государственные флаги и любая символика России и Беларуси запрещены на турнире.

Материалы по теме
Флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023