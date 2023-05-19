На матч ЧМ-2023 принесли футболку с надписью «Россия». Организаторы потребовали её снять

Вчера,18 мая, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч сборных Венгрии и Швеции (1:7). Как сообщает Ilta-Sanomat, один из венгерских болельщиков прошёл на трибуны в майке с надписью «Россия».
По словам менеджера по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонена, футболка была с белым низом и поэтому её было трудно отличить от футболок венгерских болельщиков.
«На футболке с белым низом было написано «Россия», но на ней не было логотипа сборной команды», — цитирует Кетонена Ilta-Sanomat.
Сообщается, что служба безопасности арены попросила болельщика снять майку, после чего он сделал это и продолжил просмотр матча.
Напомним, по решению организаторов чемпионата мира в Финляндии и Латвии государственные флаги и любая символика России и Беларуси запрещены на турнире.
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