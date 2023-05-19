Форвард ЦСКА Григоренко высказался об изменении календаря КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, чем ему запомнился прошедший сезон в Континентальной хоккейной лиге, а также высказался на тему возможного увеличения количества матчей в регулярном чемпионате.

«Чем запомнился этот сезон? Наверное, количеством игр. Хорошо, что лига расширяет календарь. Надеюсь, игр станет ещё больше. Здесь одни плюсы. Чего не хватает КХЛ? Даже не знаю. Надеюсь, у клубов будет поменьше сборов (смеётся)», – приводит слова Григоренко «ТИ-Спорт».

28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков. Михаил был признан самым ценным игроком прошедшего сезона плей-офф КХЛ.

В розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА в первых двух сериях с «Северсталью» и «Локомотивом» одержал победы в семи матчах. В полуфинале плей-офф КХЛ армейцы победили СКА со счётом 4-2 в серии. В финале вновь было семь матчей, армейцы победили «Ак Барс».