«Не очень ценно». Гребёнкин — о полученном «лучшем новичке» сезона КХЛ

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин, проведший прошлый сезон за «Амур» на правах аренды, прокомментировал получение приза имени Алексея Черепанова «Лучший новичок».

«Насколько ценным было получить премию? На самом деле [это] не очень ценно. Главное было оказаться здесь, в этой атмосфере, посмотреть на людей, которых раньше видел только по телевизору», — приводит слова Гребёнкина Татар-информ.

Прошедший сезон Гребёнкин начал в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур». За хабаровчан нападающий провёл 45 матчей, в которых набрал 26 очков и стал одним из лучших бомбардиров команды в сезоне. Гребёнкин признавался лучшим новичком января и дважды — лучшим новичком недели.

Кроме Гребёнкина, на приз «Лучший новичок» претендовали Богдан Конюшков («Торпедо») и Степан Никулин («Локомотив»).