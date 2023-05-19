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«Не очень ценно». Гребёнкин — о полученном «лучшем новичке» сезона КХЛ

«Не очень ценно». Гребёнкин — о полученном «лучшем новичке» сезона КХЛ
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Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин, проведший прошлый сезон за «Амур» на правах аренды, прокомментировал получение приза имени Алексея Черепанова «Лучший новичок».

«Насколько ценным было получить премию? На самом деле [это] не очень ценно. Главное было оказаться здесь, в этой атмосфере, посмотреть на людей, которых раньше видел только по телевизору», — приводит слова Гребёнкина Татар-информ.

Прошедший сезон Гребёнкин начал в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур». За хабаровчан нападающий провёл 45 матчей, в которых набрал 26 очков и стал одним из лучших бомбардиров команды в сезоне. Гребёнкин признавался лучшим новичком января и дважды — лучшим новичком недели.

Кроме Гребёнкина, на приз «Лучший новичок» претендовали Богдан Конюшков («Торпедо») и Степан Никулин («Локомотив»).

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