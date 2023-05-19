Экс-защитник «Спартака» и «СЮ» Щитов дал совет молодым хоккеистам

Бывший российский хоккеист Никита Щитов, в годы карьеры успевший поиграть за московский «Спартак» и «Салават Юлаев», дал совет молодым игрокам по работе в межсезонье.
«Хочу поделиться своим опытом и наблюдениями. Сейчас время отпусков, межсезонье в хоккее. Хотел бы посоветовать, особенно молодым хоккеистам, ещё не имеющим большого опыта, отдыхать не больше десяти дней, максимум двух недель. После этого времени обязательно приступайте к тренировочному процессу. Ведь растерять физическое состояние очень легко, а набирать форму будет лень…
Обязательно следите за восстановлением и правильным питанием. Лично я всегда занимался с тренером, это мне было нужно для того, чтоб избежать травм, делать правильные движения с весами… Соблюдал ли сам режим, когда играл? Не всегда. И это большой недочёт в моей карьере. Не было человека, который подсказал бы и правильно направил. Дошёл до всего этого своим умом», — написал Щитов в своём телеграм-канале.
- 19 мая 2023
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