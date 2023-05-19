Александр Самонов прокомментировал переход в «Салават Юлаев»

Вратарь Александр Самонов, в результате обмена ставший хоккеистом «Салавата Юлаева», прокомментировал переход в уфимский клуб.

«Уфа — хороший город, есть всё для жизни: парки, ледовый дворец (смеётся). Интерес был со стороны многих клубов, и изначально Уфа не была фаворитом в переговорах, но как-то так вышло, что в итоге выбор пал на них – они искали именно российского вратаря и предложили долгосрочный контракт.

Многих ребят из «Салават Юлаева» знаю, но чаще всего играл против них. В «Витязе» с Ильёй Ежовым был в одном тандеме, буду рад снова поиграть в связке. Мы вылетели после первого раунда, поэтому уже успел слетать отдохнуть. Сейчас больше семейные дела, и потихонечку готовлюсь к новому сезону.

Отдельно хочу поблагодарить Череповец, руководство клуба и болельщиков за поддержку и проведённое [там] время», — приводит слова Самонова хоккейное агентство Winners в телеграм-канале.