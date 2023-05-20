Роопе Хинц обошёл Коннора Макдэвида и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.

В составе гостей двумя результативными передачами и заброшенной шайбой отличился финский нападающий Роопе Хинц. На его счету теперь 22 очка в нынешней плей-офф НХЛ (10 голов + 12 ассистов). Таким образом, Хинц обошёл Коннора Макдэвида и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли на данный момент.

В 73-х матчах регулярного сезона Роопе Хинц забил 37 голов и стал автором 38-ми голевых передач.

Счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Каролина» и «Флорида».