Эмоции игроков «Вегаса» после победного гола в овертайме

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.

После окончания матча появилось видео эмоций игроков «Вегаса» после победного гола в овертайме.

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Напомним, в составе победителей дублем отметился шведский нападающий Вильям Карлссон. Ещё одну шайбу в свой актив записал Теодор Блюгерс. У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также Джейми Бенн.

На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отличился Бретт Хауден, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.

Следующая игра между командами состоится завтра, 21 мая. Начало — в 22:00 мск.