«Вегас» повторил свой рекорд в плей-офф НХЛ
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«Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли. «Вегас» одержал седьмую волевую победу в этом розыгрыше плей-офф, повторив свой рекорд, установленный в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте. «Голден Найтс» лидирует по числу волевых побед в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.
«Вегас» в случае победы выйдет в финал Кубка Стэнли впервые с 2018 года, когда команда проиграла в решающей серии «Вашингтон Кэпиталз». Второй матч серии с «Далласом» состоится завтра, 21 мая. Начало — в 22:00 мск.
На Востоке путёвку в финал Кубка Стэнли разыгрывают «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз» (1-0).
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