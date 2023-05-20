«Я был бы самым тупым тренером». Бриндамор о возможности дать отдых Бёрнсу во второй игре

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что не собирается давать дополнительный отдых 38-летнему защитнику Бренту Бёрнсу во второй игре серии с «Флоридой». В первом матче серии ветеран провёл на льду 54 минуты и 43 секунды, а встреча закончилась в четвёртом овертайме.

«Я могу сказать вам прямо сейчас, если бы я даже подумал об этом, он ударил бы меня по лицу. И я был бы самым тупым тренером», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Сообщается, что на вторую игру серии возможно появление в старте вратаря Антти Раанты. Стартовый голкипер «Каролины» в первом матче серии Фредерик Андерсен пропустил прошлогодний плей-офф из-за травмы колена. С учётом этих обстоятельств и долгого первого матча появление Раанты в качестве стартового вратаря на второй матч серии является весьма вероятным.

В первом матче серии с «Флоридой» Бёрнс установил новый рекорд НХЛ по игровому времени для хоккеистов 38 лет и старше. Второй матч серии состоится завтра, 21 мая, и начнётся в 3:00 мск.