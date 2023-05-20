«Удивило, что увидел Овечкина». Гребёнкин — о церемонии закрытия сезона КХЛ

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин, проведший прошлый сезон за «Амур» на правах аренды, прокомментировал получение приза имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» и отметил, что не ожидал увидеть на церемонии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В первую очередь эмоции отличные от того, что побывал на таком мероприятии. Награда — это уже не самое главное. Понравилась организация и позитивная обстановка. Удивило, что увидел Александра Овечкина.

Приз? Не скажу, что я ожидал или не ожидал. Я не ожидал оказаться на таком мероприятии, про приз даже не думал особо. Не думаю, что кто-то обиделся из конкурентов, что отдали приз мне. Все профессионалы, все понимают, что это лишь приятные формальности», — цитирует Гребёнкина Metaratings.ru.

Напомним, ранее Гребёнкин назвал приз лучшему новичку сезона «не очень ценным», и отметил, что больше ему понравилась сама церемония, где присутствовало много именитых хоккеистов.