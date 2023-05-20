Щитов — о Швейцарии на ЧМ: эта сборная будет бороться за золотые медали

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Спартака» Никита Щитов прокомментировал матч между Швейцарией и Канадой (3:2) на чемпионате мира.
«В одном из интервью я говорил, что уровень швейцарского хоккея прилично поднялся, в том числе за счёт большего притока легионеров, многие игроки хорошего уровня, не попавшие в состав клубов NHL, некоторые игроки из клубов КХЛ предпочитают играть там. И сегодняшний матч – подтверждение моих слов. Швейцарцы играли ярко, комбинационно, не тушевались перед игроками сборной Канады, в которой собраны преимущественно игроки NHL. Очень интересный и напряжённый матч. Лет пять назад я бы не рискнул назвать швейцарцев одним из фаворитов, а сейчас эта сборная может реально побороться за золотые медали ЧМ», — написал Щитов в своём телеграм-канале.
- 20 мая 2023
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