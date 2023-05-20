Панин рассказал о фантастическом финте Умарка, который стал коронным для шведа
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Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вспомнил о бывшем одноклубнике Линусе Умарке.
«Тот же самый Умарк, его феномен, ты помнишь, что он вытворял (обращается к Максиму Гончарову. — Прим. «Чемпионата») не только на игре, но и на тренировке. Наверное, этот финт никогда не запомню: перед ним защитник, он по дуге заезжает, подбрасывает шайбу, подбивает её, пока она в полёте, он объезжает, подбивает и забивает с лёта вратарю», — сказал Панин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Скользкий лёд».
36-летний Умарк в Континентальной хоккейной лиге играл за московское «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев». В КХЛ шведский нападающий набрал 429 (124+305) очков в 476 матчах при показателе полезности «+50».
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