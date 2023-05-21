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Кенневилль обсудит с Беттмэном возобновление работы в НХЛ

Кенневилль обсудит с Беттмэном возобновление работы в НХЛ
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн встретится с тренером Джоэлем Кенневиллем, чтобы обсудить статус специалиста в лиге, сообщает TSN. Наставник не работает в НХЛ с октября 2021 года. Тогда Кенневилль ушёл с поста главного тренера «Флориды Пантерз» из-за результатов расследования инцидента, случившегося в «Чикаго» 11 годами ранее, когда специалист возглавлял «Блэкхоукс».

НХЛ официально не отстраняла Кенневилля, но Беттмэн ранее говорил, что тренер должен получить его одобрение, прежде чем трудоустроиться в лиге. Также для должности в каком-либо из клубов новым работодателям наставника потребуется получить согласие «Флориды».

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Кенневилль в 2021-м был обвинён в бездействии во время рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, рассказавшего о сексуальном насилии со стороны видеотренера «Чикаго» Брэда Олдрича в 2010 году. В отчете о расследовании говорилось, что официальные лица «Блэкхоукс» в то время не хотели принимать меры против Олдрича, потому что не хотели помешать борьбе команды за Кубок Стэнли.

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