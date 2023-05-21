Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 21 мая
Поделиться
Сегодня, 21 мая, пройдёт десятый игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 21 мая
Группа А
16:20 мск. Германия — Венгрия
20:20 мск. США — Франция
Группа B
16:20 мск. Словения — Словакия
20:20 мск. Чехия — Швейцария
Матчи группы A проходят на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проводит свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам девяти игровых дней:
Комментарии
- 21 мая 2023
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
08:37
-
08:22
-
07:30
-
06:59
-
06:48
-
06:30
-
06:07
-
06:06
-
05:15
-
03:51
-
03:42
-
03:21
-
02:46
- 20 мая 2023
-
23:30
-
22:43
-
22:32
-
21:32
-
21:27
-
20:38
-
20:20
-
19:51
-
19:18
-
18:35
-
18:31
-
17:50
-
17:30
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:55
Партнерский контент