Бриндамор — о 0-2 в серии: нас много раз били по зубам, но мы всегда отвечали
Поделиться
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение во втором матче серии с «Флоридой» (1:2 ОТ). «Харрикейнз» уступают в серии со счётом 0-2 и отправляются на два выездных матча.
«Ничего нового для нас, за последние несколько лет нас много раз били по зубам, и мы всегда отвечали. Я уверен, что мы будем готовы к следующей игре.
Мы вели по броскам 18:1, но забили лишь один гол? Нужно уметь извлекать выгоду, когда дела идут в вашу пользу. Когда у вас есть импульс и вы создаёте возможности, вы должны что-то из этого извлечь. Это то, что мы не смогли сделать в этих двух играх. Это тяжело», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Следующий матч серии пройдёт в Санрайзе 23 мая.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
13:25
-
13:00
-
12:32
-
11:55
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
08:37
-
08:22
-
07:30
-
06:59
-
06:48
-
06:30
-
06:07
-
06:06
-
05:15
-
03:51
-
03:42
-
03:21
-
02:46
- 20 мая 2023
-
23:30
-
22:43
-
22:32
-
21:32
-
21:27
-
20:38
-
20:20
-
19:51
-
19:18
Партнерский контент