Бриндамор — о 0-2 в серии: нас много раз били по зубам, но мы всегда отвечали

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение во втором матче серии с «Флоридой» (1:2 ОТ). «Харрикейнз» уступают в серии со счётом 0-2 и отправляются на два выездных матча.

«Ничего нового для нас, за последние несколько лет нас много раз били по зубам, и мы всегда отвечали. Я уверен, что мы будем готовы к следующей игре.

Мы вели по броскам 18:1, но забили лишь один гол? Нужно уметь извлекать выгоду, когда дела идут в вашу пользу. Когда у вас есть импульс и вы создаёте возможности, вы должны что-то из этого извлечь. Это то, что мы не смогли сделать в этих двух играх. Это тяжело», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Следующий матч серии пройдёт в Санрайзе 23 мая.